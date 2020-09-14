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مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص بحادث طرق قرب عيلوط

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 00:14

مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص بحادث طرق قرب عيلوط
إحدى السيارات عقب الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعه قبيل انتصاف ليل الإثنين، وأصيب خمسة آخرون، إثر تعرّضهم لحادث سير وقع بين ثلاث مركبات، على شارع 79 بالقرب من مدخل بلدة عيلوط.

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وتعرّض المصابون الخمسة لإصابات تراوحت بين الخفيفة والخطيرة، إذ أفادت المصادر الطبية، أن إحداها خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما وُصفت إصابات الثلاثة الآخرين بالطفيفة.
من المكان

وقدّمت طواقم طبية وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وإلى المستشفى الإيطالي في مدينة الناصرة.

وجاء في التفاصيل أن التي تعرضت لإصابة خطيرة هي مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا، وقد أُصيبت في رأسها، وتم تخديرها ووصلت بجهاز التنفس الاصطناعي.

أما الإصابة المتوسطة فتعود لامرأة تبلغ من العمر 75 عامًا، تعرضت لإصابات عديدة في أماكن مختلفة من جسدها، ونُقلت للمشفى بوعي كامل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حادث سير
#شارع 79
#عيلوط
#مدخل بلدة عيلوط

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