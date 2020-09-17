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إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار قرب باقة الغربية

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 10:20

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار قرب باقة الغربية
(توضيحية-الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه صباح اليوم الخميس، لجريمة إطلاق نار، بالقرب من مدينة باقة الغربية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث إطلاق نار، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى مكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية لشاب وصفت حالته بالخطيرة، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى هيلل يافة في الخضيرة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، ودلت التحقيقات الأولية أن الشاب الذي كان يسافر بمركبة على شارع 9 من جهة باقة الغربية تعرض لحادث إطلاق نار بالقرب من الإشارة الضوئية لمفرق شارع 6.

ونصبت الشرطة الحواجز وقامت دورياتها بإجراء تفتيشات عن السيارة الضالعة في جريمة إطلاق النار دون أن تنفذ أي اعتقالات، فيما لم تحدد الشرطة خلفية الجريمة.

وتشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، فيما تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة فوضى السلاح بظل غياب سلطة إنفاذ القانون.

وتضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 58 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالبلدات العربية كان آخرها مقتل الشاب غازي أمارة، وهو متزوّج وأب لـ3 أطفال من بلدة كفر كنا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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