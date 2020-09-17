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وفاتان و134 إصابة جديدة بالفيروس في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 22:30

وفاتان و134 إصابة جديدة بالفيروس في القدس المحتلة
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الخميس، عن تسجيل وفاتين، وإصابة 134 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير.

وقال الجبريني في بيانه، إن "مدينة القدس شهدت اليوم (الخميس) تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في رأس العامود والطور".

وأفاد الجبريني بارتفاع "إجمالي عدد الوفيات إلى 46 منذ بداية الجائحة".
وأوضح أن "عدد إصابات الخميس وصل 134 إصابة مقابل 129 حالة شفاء".

وذكر أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 1991 إصابة.

وكان الجبريني قد أشار إلى أن "الإغلاق المرتقب اعتبارا من الجمعة (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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