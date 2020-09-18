  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 5238 إصابة جديدة بكورونا الخميس

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 08:09

الصحة الإسرائيلية: 5238 إصابة جديدة بكورونا الخميس
مدينة نتانيا يوم الإثنين الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، بأنه سًجلت أمس، الخميس، 5238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم اكتشافها بعد إجراء 56,986 فحصا لكورونا.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره بلغ 176,933 إصابة، تعافى منها 129,394 شخصا. ويوجد حاليا 46,370 مصابا مصابا نشطا، بينهم 577 مريضا في حالة خطيرة، و153 مريضا موصولا بأجهزة تنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 1169 وفاة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، إنّه "لا مفرّ" من تشديد الإغلاق الذي سيبدأ عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وألمح نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي، إلى عدم جدوى الإجراءات الحاليّة، قائلا "لن أفرض إغلاقًا دون جدوى. ولن أتردّد في فرض قيود إن دعت الحاجة".

وتغيّب منسقّ مكافحة كورونا، بروفيسور روني غَمزو، عن المؤتمر الصحافي، إثر خلافات حادّة مع نتنياهو بحسب وسائل إعلام. بينما نفى غَمزو ذلك، وعزا تغيّبه إلى "وجوده في الحجر المنزلي".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، على رفع المسافة التي يسمح بالخروج إليها من المنزل إلى كيلومتر بدلا من 500 متر، بالإضافة إلى فرض غرامة على كل من يتواجد خارج منزله قدرها 500 شيكل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات بعد الانتخابات الأميركية
نتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات بعد الانتخابات الأميركية

2020-09-18

الصحة الإسرائيليّة: ارتفاع حادّ في مصابي كورونا الخاضعين لتنفس صناعي
الصحة الإسرائيليّة: ارتفاع حادّ في مصابي كورونا الخاضعين لتنفس صناعي

2020-09-17

فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و"يسرائيل هيوم" تعدّل حديثه عن دحلان
فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و"يسرائيل هيوم" تعدّل حديثه عن دحلان

2020-09-17

الأكثر قراءة

جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

2020-09-17
اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح

اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح "فيلق القدس" وحزب الله

2020-09-17
المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

2020-09-17
لجنة التعليم بالكنيست تقرر فتح الروضات والابتدائيات الأربعاء المقبل

لجنة التعليم بالكنيست تقرر فتح الروضات والابتدائيات الأربعاء المقبل

2020-09-17
سخط على أغنية إماراتية ترجو زيارة تل أبيب

سخط على أغنية إماراتية ترجو زيارة تل أبيب

2020-09-17