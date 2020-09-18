قتيلان من أم الفحم والناصرة في جريمة إطلاق نار

قُتل شخصان (22 و38 عاما) من أم الفحم والناصرة في جريمة إطلاق نار نفذها مجهولون في مدينة الناصرة، الليلة الماضية. ونُقل الاثنان فيما كانا يعانيان من جروح حرجة إلى المستشفى الانجليزي في المدينة، لكن الشرطة أفادت لاحقا بأن الأطباء اضطروا الإعلان عن وفاتهما متأثرين بجراحهما.

والقتيلان هما: محمد عوني جبارين (22 عامًا) ونزار أحمد زطمة (38 عامًا).

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الجريمة، وتم إغلاق المكان وجمع القرائن، فيما أعلنت لاحقا عن اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

وجاء في التقرير الأولي عن الجريمة، أنه جرى إطلاق نار على شخصين خلال شجار في ناد في الناصرة. ووصل التقرير الأولي قرابة الساعة الثانية وأربعين دقيقة قبيل فجر اليوم، الجمعة، ونقل مسعفون من خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" إلى المستشفى، وسط محاولات إنعاش، دون فائدة واضطر الأطباء إعلان وفاتهما.

61 ضحية منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 61 ضحية بينها 11 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.