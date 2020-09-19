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الصحة الإسرائيليّة: 11 وفاة بكورونا و1,616 إصابة جديدة خلال اليوم

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 18:27

الصحة الإسرائيليّة: 11 وفاة بكورونا و1,616 إصابة جديدة خلال اليوم
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي 11 شخصا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ انتصاف الليلة الماضية، فيما سُجّلت إصابة 1,616 شخصا بالفيروس بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأوضحت معطيات الوزارة أنه تم تسجيل 5,299 إصابة بفيروس كورونا منذ يوم أمس حتى اليوم، وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، أن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1,226 شخصا.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 49,927 شخصًا وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد وقف عند 183,602 فيما تعافى منهم 132,449.

وأفادت الوزارة، بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة، وصلت إلى 604، من بينها 165 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الوزارة إنه منذ منتصف الليلة الماضية، تم إجراء 18,816 فحصا للكشف عن الفيروس، ووُجد أن 8.5% منها كانت إيجابية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#الصحة الإسرائيليّة

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