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يركا: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 21:45

يركا: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيبت شخص (62 عاما) بجروح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية يركا، مساء اليوم، الإثنين.

وحاولت الطواقم الطبية إنعاش المصاب الذي كان ملقى على الأرض وفاقدا للوعي. وتم نقله وهو بحالة حرجة إلى العناية المركزة في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، لاستكمال العلاج.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن التضحية تعرض لإصابة بأعيرة نارية في أحد شوارع قرية يركا. وبحسب الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان، فإن الضحية كان فاقدا للوعي وقلبه متوقف عن النبض ولا يتمكن من التنفس.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بأحداث الجريمة، وقالت إنها شرعت بعملية البحث عن الجناة، فيما تعمل فرق التحقيق الجنائي على جمع الأدلة من مكان الجريمة.

61 ضحية منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 61 ضحية بينها 11 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كان آخرها جريمة قتل مزدوجة في مدينة الناصرة، راح ضحيتها محمد عوني جبارين (22 عامًا) ونزار أحمد زطمة (38 عامًا).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جريمة إطلاق نار
#جرائم العنف
#المجمع العربي
#قرية يركا

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