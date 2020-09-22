أم الفحم تسجل ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا

سجلت مدينة أم الفحم ارتفاعا جديدا بعدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والبلدية لغاية أمس، الاثنين.

وورد على لسان الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "الارتفاع بعدد الإصابات اليومية ما زال مستمرا، بعدما جرى تشخيص 52 إصابة جديدة بالأمس".

وتابع أن "عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا بلغ 696، ليرتفع عدد المصابين منذ بداية انتشار الفيروس إلى 2076، بينهم 1380 حالة شفاء و8 حالات وفاة".

وختم فؤاد بالقول إنه "تقام اليوم الثلاثاء محطة فحص كورونا في قاعة السوق البلدي، من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء لكافة العيادات، مع توجيه من الطبيب فقط".