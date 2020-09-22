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مجدل شمس: 4 إصابات إحداها خطيرة في اصطدام مركبة بجدار

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 13:37

مجدل شمس: 4 إصابات إحداها خطيرة في اصطدام مركبة بجدار
من مكان الحادث
عرب ٤٨

أصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق ذاتي في قرية مجدل شمس بمنطقة الجولان السوري المحتل، اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام مركبة بجدار، ما أسفر عن 4 إصابات إحداها وصفت بالخطيرة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهم (60 عاما) بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

فيما أصيبت 3 نساء في الخمسينيات من أعمارهن بجراح وصفت بين المتوسطة والطفيفة، وجرى نقلهن إلى مستشفى "زيف" في صفد لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حوادث الطرق
#مجدل شمس
#الجولان السوري المحتل

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