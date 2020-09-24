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الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا و3586 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 19:28

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا و3586 إصابة جديدة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 7 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3,586 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 59,842، بعد تعافي 148,417 (904 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 209,635.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:11 من مساء اليوم، بلغ 26,176؛ علما بأن يوم أمس، الأربعاء، شهد تشخيص 6,883 إصابة، بعد إجراء 56,307 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,376 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 59 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 685، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 8 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 175 حالة.

ويرقد في المشافي 1,367، بينهم 255 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 55,019 مصابا العلاج المنزلي، و3,456 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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