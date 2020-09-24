  2. محليات
  3. أخبار محلية

وفاتان بكورونا في عين ماهل وأبو سنان إحداهما شابة (38 عاما)

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 23:10

وفاتان بكورونا في عين ماهل وأبو سنان إحداهما شابة (38 عاما)
توضيحية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال ساعة ونصف في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، بينهم حالتي وفاة في كل من أبو سنان وعين ماهل.

وجاء في التفاصيل أن المتوفاة من عين ماهل، هي شابة تبلغ من العمر 38 عاما، وتم إعلان وفاتها في الساعة الثامنة من مساء الخميس.

وأوضح المستشفى في بيان أن الشابة نُقلت في حالة حرجة من مستشفى آخر لم يذكر اسمه، لإجراء عملية طبية عاجلة، لم يتم إجراؤها في النهاية بسبب حالة الشابة الصعبة، والتي تسببت بوفاتها لاحقا.

وتوفي مسنّ من بلدة أبو سنان، يبلغ من العمر 80 عاما، إثر إصابته بالفيروس.

ولم يورد المستشفى في بيانه، تفاصيل إضافية بشأن المسن.

وبلغ مجمل الإصابات بالفيروس في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، 32,058 حالة على الأقل، مع تسجيل 590 إصابة جديدة منذ يوم الأربعاء، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية بـ4,040 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 9,071 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي 135 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#كورونا في المجتمع العربي
#وفيات
#عين ماهل
#أبو سنان

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في المجتمع العربي: محطات فحص الجمعة والسبت دون توصيّة طبيّة
كورونا في المجتمع العربي: محطات فحص الجمعة والسبت دون توصيّة طبيّة

2020-09-24

مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة منزلها في حيفا
مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة منزلها في حيفا

2020-09-24

عشية بدء الإغلاق بالطيبة: "دوافع قرارات الحكومة سياسية"
عشية بدء الإغلاق بالطيبة: "دوافع قرارات الحكومة سياسية"

2020-09-24

الأكثر قراءة

قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة

قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة

2020-09-23
نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

2020-09-23
الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس

الصحة الإسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس

2020-09-23
جهاز الأمن الإسرائيلي يحذر من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة

جهاز الأمن الإسرائيلي يحذر من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة

2020-09-23
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا اليوم و6,923 إصابة جديدة أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا اليوم و6,923 إصابة جديدة أمس

2020-09-23