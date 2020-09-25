فرنسا: 4 إصابات إثر عملية طعن وفرار مشتبه بهما

أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة في هجوم بسكين، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر وصفته بالمقرب من التحقيق، القول إن أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح، اثنان منهم جروحهما خطرة، في هجوم بسكين الجمعة قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس.

من مكان الجريمة (أ ب)

وذكرت شرطة باريس أن شخصين مشتبه بهما لاذا بالفرار.

عنصرا أمن فرنسي بالعاصمة في مكان الجريمة (أ ب)

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في كانون الثاني/ يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.