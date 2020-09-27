الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 9 حالات وفاة و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافى 1491 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع المناطق الفلسطينيّة.

وقال وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحافي، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين( 29 و69 عاما) من فقوعة بمحافظة جنين، ومواطنين (77 و80 عاما) من جوريش ونابلس بمحافظة نابلس، ومواطن (87 عاما) من رفح، ومواطن (93 عاما) من خانيونس، إضافة إلى 3 مواطنين من مدينة القدس (خلال يومي الجمعة والسبت)".

وأضافت الكيلة أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (119)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (33)، محافظة قلقيلية (5)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (28)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (26)، طولكرم (26)، طوباس (3)، قطاع غزة (66)، ضواحي القدس (12)، مدينة القدس (170 خلال يومين)".

وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (157)، محافظة جنين (33)، محافظة قلقيلية (78)، محافظة طولكرم (67)، محافظة سلفيت (23)، محافظة نابلس (82)، محافظة رام الله والبيرة (784)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (115)".

ولفتت إلى وجود 44 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.