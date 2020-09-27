كورونا في القدس المحتلة: وفاتان وارتفاع كبير في أعداد المتعافين 

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الأحد، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 85 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير، موضحا أن هناك "ارتفاعا كبيرا في أعداد المتعافين".

وقال الجبريني إن المدينة سجّلت "حالتي وفاة اليوم في المدينة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 62 حالة و(أُصيب) 85 (شخصا)".

وذكر أن "انخفاض عدد الإصابات (يعود) إلى قلة عدد الفحوصات"، مضيفا: "انخفض إجمالي عدد الإصابات النشطة إلى 1354 إصابة وذلك بسبب تعافي 388 حالة في الأيام الأخيرة، علما بأن عدد المتعافين الإجمالي اقترب من ثمانية آلاف".

وأوضح الجبريني أن عدد الإصابات الإجمالي "منذ شهر آذار (مارس) حتى تاريخ اليوم اقترب من عشرة آلاف إصابة ويبلغ حاليا 9520 إصابة".

وتطرق الجبريني إلى توزيع المصابين قائلا: "من بين 1354 إصابة نشطة لا زال هناك 64 حالة تعالج في المستشفيات وموزعة على المستشفى الفرنساوي (20)والمقاصد (9) والمطلع (2) و33 ما بين ’شعاريه تصيدك’ وهداسا عين كارم، إضافة إلى 58 إصابة محجورة في الفنادق".

وقال الجبريني إن "نقطة الفحص في مخيم شعفاط تستقبل المواطنين الإثنين لليوم الثاني على التوالي من العاشرة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر".