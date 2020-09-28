السعودية: اعتقال 10 أشخاص وادعاء تفكيك خلية "تلقت تدريبات في إيران"

اعتقلت السلطات السعودية 10 أشخاص، مدعية بذلك تفكيك "خلية إرهابية" تلقت تدريبات في إيران على أيدي الحرس الثوري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة أمن الدولة السعودي، مساء الإثنين.

وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن عملية الاعتقال جرت يوم الثلاثاء 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، فيما تحفظ البيان عن ذكر هوية المعتقلين العشرة، في حين شمل قائمة تضم 30 صنفا من الأسلحة والمتفجرات وأدوات التخزين، ادعى البيان أنها كانت بحوزة المعتقلين.

وذكر البيان أن عناصر الخلية تلقوا خلال الفترة ما بين 29 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017 "تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات (...) داخل مواقع للحرس الثوري في إيران".

صورة وردت مع بيان رئاسة أمن الدولة السعودي (واس)

وأضاف البيان الذي صدر عن المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه "قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكرا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات".

وقال البيان إنه تم "القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

وادعى أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن"؛ وأشار البيان إلى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة".

وجاء في ختامه أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليا وخارجيا، وإحالتهم للقضاء بعد استكمال الإجراءات".