النقب: العثور على جثة شابة داخل منزل في قرية الفرعة

عثر بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على جثة شابة في العشرينيات من عمرها، داخل منزل في قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

واستدعي طاقم طبي إلى المنزل، إذ أقر وفاة الشابة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتها؛ فيما لم يتم الإبلاغ حول ما إذا كانت علامات عنف عليها.

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن الشابة يتيمة الأم وكانت تعيش عند جدتها بعد زواج والدها، وكان من المقرر أن تحتفل بزفافها نهاية الأسبوع الجاري.

ولم تتضح بعد ملابسات الوفاة في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة التحقيق وجرى اقتياد عدد من أفراد العائلة للتحقيق.

إلى ذلك، أحيل جثمان الشابة إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير" من أجل معرفة أسباب الوفاة.