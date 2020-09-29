جنين: مقتل رجل أربعينيّ بإطلاق نار بقباطية

قُتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما، إثر تعرضه لإطلاق نار في شجار وقع ببلدة قباطية جنوب محافظة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وعُلم أن ضحية جريمة القتل، هو عبد السلام حنايشة.

وقد أُحرقت منازل، بعد إعلان مقتل الرجل متأثرًا بإصابته بالرصاص في شجار تجدد بين عائلتي حنايشة وخزيمية، وفق ما أورد موقع "ألترا فلسطين".

وأوضح الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة، وأنها باشرت التحقيق.

وتأتي جريمة اليوم بعد أن قُتل نادر السلايمة في الخمسينيات من عمره، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بالرصاص الحي، خلال شجار عائلي في قرية الزعيم قرب القدس المحتلة، الأحد الماضي.

وقتل السلامية جراء رصاصة طائشة عندما تواجد في مدخل بيته، فيما أصيب عدة أشخاص في نفس الشجار الذي تخلله إطلاق المفرقعات والألعاب النارية والرصاص الحي الكثيف، لدرجة أن الرصاص وصل أحياء عربية في الطور والعيسوية.