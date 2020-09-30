كورونا: وفاة في نحف وإصابات بمحطّة إطفاء الناصرة

توفي مساء الأربعاء، مسنّ يبلغ من العمر 76 عاما، من بلدة نحف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلن مستشفى الجليل الغربي في نهريا، عن وفاة المسن، في بيان مقتضب أصدره الأربعاء.

وذكر المشفى أن المسن المتوفى "كان يعاني من أمراض مزمنة مختلفة، وقد كان يتلقى العلاج في قسم كورونا أ بالمستشفى وللأسف اضطر الأطباء مساء اليوم لإقرار وفاته".

وتوفيت مسنة (81 عاما) من بلدة أبو سنان متأثرة بإصابتها بالفيروس في وقت سابق الأربعاء، فيما شخصت 35 إصابة جديدة بالفيروس في مدينة أم الفحم.

إصابات بمحطّة إطفاء الناصرة

وفي سياق ذي صلة، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بتسجيل 7 إصابات بالفيروس، في محطة الإطفاء والإنقاذ في مدينة الناصرة.

وأوضحت أن 20 فردا آخرين من طاقم المركز، شرعوا بالخضوع لفترة الحجر الصحي الإلزامي، وذلك بعد تأكد إصابة شخص بالفيروس، كان قد تناول وجبة عشاء في المحطة.

ووصلت الإصابات إلى 7، بعد تأكد إصابة أحد أفراد الإطفاء بالفيروس. ونقلت الصحيفة عن رجل الإطفاء قوله، إنه اضطر للعمل بسبب إدارة المركز، رغم أنه كان يعاني من أعراضٍ مشابهة لأعراض فيروس كورونا.

وذكر عدد من رجال الإطفاء في المحطة، أن وزارة الصحة أبلغت بعضهم بوجوب دخولهم في فترة الحجر، فيما قال زميلهم الذي شكى من ما وصفه بـ"رضا" الإدارة عن الوضع القائم: "قيل لي أن أواصل الوردية. عملت مع رجل إطفاء آخر في سيارة إطفاء بينما كنت أعرضه للخطر".

وقال رجل الإطفاء إن مسؤولة في إدارة شؤون الموظفين التابعة للمحطة، أبلغته أنه ليس مجبرا بأن يخضع لفترة حجر صحي، وأن "التوجيه ينطبق فقط على أولئك الذين تلقوا إخطارًا من وزارة الصحة".

وذكرت المحطة أن رجل الإطفاء، هو الذي طلب الحضور إلى الوردية إذا تمت الموافقة على ذلك.

وتوفي 17 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس في البلاد، فيما شُخصت 5,443 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية في البلاد، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

يأتي ذلك فيما قدّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الرفع التدريجي للتقييدات التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا قد يستغرق 6 أشهر، فيما قال إن حكومته قد تتمكن من الحصول على لقاح خلال شهرين أو ثلاثة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 68,110، بعد تعافي 174,232 (1,824 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 243,895.