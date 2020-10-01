الاحتلال يعتقل غزيين عبرا الشريط الأمني ويدعي حيازتهما سكينا وقنبلة يدوية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين، بدعوى اجتيازهما السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة المحاصر.

ونقلت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن جيش الاحتلال مزاعمه أنه عثر على سكين وقنبلة يدوية بحوزة المعتقلين الغزيين.

بالمقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشابين وصلوا إلى منطقة محاذية قرب السياج الأمني الفاصل عن مناطق الـ48، وألقيا قنابل يدوية "وهمية".

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين الغزيين في عملية تخللها إطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الشابين الفلسطينيين اجتازا الحدود وألقيا قنبلة يدوية معطلة لم تنفجر.

وتابع أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي واعتقلت الشابين، وزعم أنه تم العثور بحوزتهما على قنبلة إضافية (لا تعمل) وسكين. وأشار إلى عدم وقوع إصابات.

وأضاف "تم نقلهما للتحقيق لدى قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أعقاب الواقعة، أصدرت السلطات أوامر لسكان كيبوتس "نتيف هعسرا" طالبتهم من خلالها بالبقاء في المنازل، ليتم لاحقا إلغاء الأوامر والعودة إلى الروتين.