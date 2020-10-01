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لبنان يعلن عن مفاوضات مقبلة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 15:10

لبنان يعلن عن مفاوضات مقبلة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية
الرئس اللبناني يجتمع بمساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأوسط (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل بوساطة أممية حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.

وأكد برّي أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في مقر تابع للأمم المتحدة في بلدة رأس الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.

نبيه برّي (أرشيفية - أ ب)

وقال إن الاتفاق الإطاري ينص على أن تبذل أميركا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات بأسرع ما يمكن. ولفت إلى أنه بعد التوافق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتم إيداع الاتفاق لدى الأمم المتحدة.

وقال بري إن المساعي إلى التوصل إلى الاتفاق الإطار حول الحدود استغرقت عقدًا من الزمن وقبل أن تجري اتفاقيات التطبيع، في إشارة إلى معاهدة التحالف وتطبيع العلاقات الرسمية بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل.


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