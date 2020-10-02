مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

قُتل شاب جرّاء جريمة إطلاق نار، ارتُكِبت مساء اليوم الجمعة، في مدينة شفاعمرو.

والشاب يدعى فادي أبو الربّ (27 عامًا) ويسكن في مدينة حيفا مع والدته.

وجاء في التفاصيل أن الشاب قد نُقِل بسيارة خاصة إلى عيادة في شفاعمرو.

واضطر الطاقم الطبي إلى إعلان وفاة الشاب، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته، والتي شملت محاولات إنعاش.

ووقعت الجريمة قرب محطّة وقود "ياعد"، عند مدخل شفاعمرو الشمالي، بالقرب من الملعب البلدي.

65 ضحية منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقُتِل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 65 ضحية بينها 11 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كان آخرها جريمة إطلاق نار وقعت في الطيرة وتسببت بمقتل شاب يبلغ من العمر 19 عاما.