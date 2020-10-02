3 وفيات و545 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة والقدس وغزّة

سجّلت الضفة الغربية المحتلة 3 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) كما سجّلت بالإضافة إلى القدس المحتلة وقطاع غزة المُحاصَر 545 إصابة و435 حالة تعافٍ، خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، بجسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وقالت وزيرة الصحة، مي كيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، اليوم الجمعة: " تم تسجيل 3 وفيات لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، ومواطنة 78 عاما من يطا، ومواطن 68 من بيت أمر، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأكدت تسجيل "545 إصابة جديدة، 335 إصابة في المحافظات الشمالية، و109 إصابة في المحافظات الجنوبية، و101 إصابة في مدينة القدس".

ولفتت الكيلة إلى "وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا (يخضعون للعلاج بواسطة) أجهزة التنفس الاصطناعي".

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

وفيما يخص حالات التعافي، سُجِّلت 257 حالة تعاف في المحافظات الشمالية، و110 حالات في المحافظات الجنوبية و68 في مدينة القدس.

وأوضحت الكيلة أن الإصابات الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: محافظة الخليل (67)، ومحافظة نابلس (15)، ومحافظة بيت لحم (55)، ومحافظة قلقيلية (13)، ومحافظة رام الله والبيرة (43)، وجنين (58)، وطوباس (1)، وأريحا والأغوار (20)، وسلفيت (1)، وطولكرم (47)، وقطاع غزة (109)، وضواحي القدس (15)، مدينة القدس (101)".

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة "سجلت في: محافظة الخليل (54)، محافظة جنين (13)، محافظة نابلس (27)، محافظة طولكرم (94)، محافظة قلقيلية (29)، أريحا والأغوار (34)، طوباس (6)، مدينة القدس (68)، قطاع غزة (110)".