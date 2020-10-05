مقتل امرأة وإصابتان في جريمتي إطلاق نار بالبعنة ودير الأسد

قتلت امرأة وأصيب شخصان آخران بجراح متفاوتة، إثر جريمتي إطلاق نار منفصلتين في قريتي البعنة ودير الأسد بمنطقة الشاغور، ليل الأحد - الاثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة اقتحموا منزلا في البعنة وأطلقوا النار على رجل وزوجته، إذ وصفت حالة السيدة بالحرجة بينما الآخر بالمتوسطة.

وفي دير الأسد، أصيب شخص بجراح وصفت بأنها طفيفة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسده.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصابين وجرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاة المصابة متأثرة بجراحها الخطيرة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين، دون الإبلاغ عن الخلفية أو اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيهما.