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الصحة الإسرائيلية: 2,905 إصابات جديدة بكورونا أمس

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 08:56

الصحة الإسرائيلية: 2,905 إصابات جديدة بكورونا أمس
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أوضحت معطيات وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 2,905 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها صباح اليوم، أن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1,719 شخصا.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 65,063 شخصًا وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد وقف عند 268,175 فيما تعافى منهم 201,392.

وأفادت الوزارة، بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة، تراجعت إلى 878 بعدما تجاوزت الـ900 حالة أمس، من بينها 215 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الوزارة إنه منذ أمس، تم إجراء 26,332 فحصا للكشف عن الفيروس، ووُجد أن 11.7% منها كانت إيجابية.


#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيليّة
#إصابات

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