الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد كورونا حتى نهاية العام الجاري

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام 2020 الجاري.

جاء ذلك في كلمة لتيدروس ألقاها خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا المستجد، قال فيها: "سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام. هناك أمل".

تيدروس أدهنوم غيبريسوس (أ ب)

وتعمل آليات تطوير اللقاحات "COVAX"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس، وتهدف إلى توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية العام 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلى صلة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد وصوله البيت الأبيض، قادما من مستشفى "وولتر ريد"، القريب من العاصمة واشنطن، فحر الثلاثاء، المواطنين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا، قائلاً إنه "سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب".

كما أن الحكومة البريطانية العديد من الحكومات الأوروبية أوصت منذ الآن على عشرات ملايين الجرعات من اللقاحات التي يتم تطويرها عبر برامج أبحاث مختلفة حاليا، ولا سيما برنامج تعمل عليه جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، من غير أن يعرف موعد إتمام تطوير اللقاح ليكون جاهزا للاستعمال.