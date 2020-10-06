حظر تجوال شامل في الأردن يبدأ منتصف ليل الخميس

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، حظر تجوال شامل يبدأ منتصف ليل الخميس المُقبل، على أن يستمرّ لمدة 48 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

كما تقرر تعليق دوام المدارس اعتبارا من يوم الجمعة المُقبل، وحتى إشعار آخر، مع تسجيل 1537 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة، اليوم الثلاثاء.

وقال العميد، مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا: "تقرر إجراء الحظر الشامل في جميع أنحاء المملكة، وعدم السماح بالخروج إلا للكوادر الطبية، مع نشر قوات الجيش لتأمين تطبيق القرار"، لافتا إلى تكراره خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن وزير التربية، تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس، اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر.

من جهته، كشف وزير الصحة سعد جابر عن تسجيل 12 وفاة و1537 إصابة بكورونا و94 حالة شفاء، مؤكدا بأن البيانات تشير إلى أن "الوضع خطير".

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 ألفا، منها 22 وفاة، و5 آلاف و391 حالة تعاف.

ويشهد الأردن منذ بدايات آب/ أغسطس الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الاصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.