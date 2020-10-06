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رئيس الشاباك خرق تعليمات كورونا خلال العُرش اليهودي

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 17:15

رئيس الشاباك خرق تعليمات كورونا خلال العُرش اليهودي
رئيس الشاباك، نداف أرغمان (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استضاف رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، أفراد من عائلته خلال عطلة عيد العُرش اليهودي، خلافا للتعليمات الصادرة على الحكومة الإسرائيلية في إطار الإجراءات التقييدية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويحظر القانون مغادرة أي مواطن لمنزله، لمسافة تزيد عن كيلومترا واحد، إلا في حال الضرورة، وذلك حتى الـ14 من الشهر الجاري؛ غير إمعان المسؤولين في خرق التعليمات أدى إلى اتساع أزمة الثقة بين المجتمع الإسرائيلي وحكومة نتنياهو.

وأفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") بأن أرغمان استضاف ابنته التي تسكن بعيدا عن منزله بالإضافة إلى آخرين من أفراد عائلته، بما يشمل ابنة زوجته وأسرتها، وذلك لساعات طويلة، خلال يوم السبت الماضي.

ورفض الشاباك التعليق رسميا على المخالفات المنسوبة لأرغمان وقال في رده على ما ورد بالقناة الرسمية الإسرائيلية: "لا نعلق على الحياة الخاصة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت منذ 10 أيام، إغلاقا مشددا يستمر حتى الـ14 من الشهر الجاري في محاولة للحد من انتشار الفيروس.


#رئيس الشاباك
#فيروس كورونا
#ناداف أرغمان
#الحكومة الإسرائيلية

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