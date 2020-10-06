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كورونا في القدس: 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 21:45

كورونا في القدس: 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال يومين
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الأحد، عن إصابة 102مقدسيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني في بيانه إن المدينة "شهدت اليوم وأمس تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 194 حالة شفاء".

وأفاد الجبريني بانخفاض مجمل الإصابات النشطة إلى 1069 إصابة.

وذكر الجبريني أن "محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر تعملان يوميا حتى نهاية الأسبوع من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل".


#فيروس كورونا
#كورونا في القدس
#القدس المحتلة

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