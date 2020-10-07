أمير الكويت يختار شقيقه مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بتزكية شقيقه مشعل الأحمد، وليا للعهد، على أن يبابع مجلس الأمة ولي العهد، غدًا الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري، علي جراح الصباح، أن أسرة آل صباح "باركت" تزكیة أمير البلاد للشيخ مشعل ولیا للعھد، و"تمنت له التوفیق والسداد لیواصل عطاءه المعھود في خدمة الكویت".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه "سيتم إرسال الأمر الأميري اليوم، إلى مجلس الأمة (البرلمان) لمبايعة ولي العهد في جلسة له الخميس".

وأمس الثلاثاء، صرح رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، بأنه سيعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمبايعة ولي العهد، حال وصول تزكية بالاسم من أمير البلاد.

وتنصّ المادة الرابعة في الدستور على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".

وتوضح المادة ذاتها أن "تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

ومشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد، ويشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 17 عاما، ويعد الرئيس الفعلي للحرس بسبب مرض رئيس الحرس عميد أسرة الصباح، سالم العلي.

وكان مشعل الأحمد مرافقا دائما للأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث توفي هناك.

ومشعل الابن السابع لأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة بين عامي 1921 و1951، والأخ غير الشقيق لجابر الذي حكم الكويت 28 عاما.