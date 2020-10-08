الاستطلاعات تؤكد صدارة بايدن وترامب يرفض المشاركة بمناظرة افتراضية

أكد استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نتائج استطلاعات رأي الأسابيع الأخيرة، والتي أكدت تفوق المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب.

هذا، وتقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب ومنافسه بادين عبر الإنترنت، على ما أعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الخميس.

لكن ترامب سارع إلى التأكيد أنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه، وقال لشبكة فوكس نيوز "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأظهر نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "راسموسن" المحافظة، تقدم بايدن أمام ترامب، بفارق 12 نقطة على المستوى الوطني؛ حيث حصل بايدن على دعم 52% من المستطلعة آراؤهم فيما حظي ترامب بتأييد 40%.

وتزز هذه النتائج من صدارة بايدن في مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة. علما بأن استطلاعات "راسموسن" من أكثر الاستطلاعات التي تحظى بإشادة الرئيس، ترامب.

تقدم "مريح" لبايدن في فلوريدا وبنسلفانيا وأريزونا

وبات يتمتع بايدن بتقدم مريح في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا الحاسمتين، بحسب ما أظهرت نتائج استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" (Quinnipiac University).

وبيّن الاستطلاع تقدم بايدن بـ11 نقطة على الرئيس ترامب؛ حيث عبّر 51% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم لبايدن، مقابل 40% للرئيس الجمهوري.

وفي ولاية بنسلفانيا، يتقدم بايدن على ترامب بـ13 نقطة، حيث قال 54% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون للمرشح الديمقراطي، مقابل 41% لصالح ترامب.

ووفق استطلاع آخر أجرته مؤسسة رويترز/ إبسوس، فإن بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا فارق 4 نقاط مئوية، وإن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا، غير أن التقدم يبقى لبايدن بفارق نقطتين مئويتينا.

وأظهر استطلاع لمحطة "سي إن إن" (CNN)، نشر في وقت سابق، تقدم المرشح الديمقراطي مع 57% من الأصوات، مقابل 41% لترامب.