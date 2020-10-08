  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الاستطلاعات تؤكد صدارة بايدن وترامب يرفض المشاركة بمناظرة افتراضية

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 15:38

الاستطلاعات تؤكد صدارة بايدن وترامب يرفض المشاركة بمناظرة افتراضية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نتائج استطلاعات رأي الأسابيع الأخيرة، والتي أكدت تفوق المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب.

هذا، وتقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب ومنافسه بادين عبر الإنترنت، على ما أعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الخميس.

لكن ترامب سارع إلى التأكيد أنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه، وقال لشبكة فوكس نيوز "لن أقوم بمناظرة افتراضية" معتبرا أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

وأظهر نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "راسموسن" المحافظة، تقدم بايدن أمام ترامب، بفارق 12 نقطة على المستوى الوطني؛ حيث حصل بايدن على دعم 52% من المستطلعة آراؤهم فيما حظي ترامب بتأييد 40%.

وتزز هذه النتائج من صدارة بايدن في مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة. علما بأن استطلاعات "راسموسن" من أكثر الاستطلاعات التي تحظى بإشادة الرئيس، ترامب.

تقدم "مريح" لبايدن في فلوريدا وبنسلفانيا وأريزونا

وبات يتمتع بايدن بتقدم مريح في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا الحاسمتين، بحسب ما أظهرت نتائج استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" (Quinnipiac University).

وبيّن الاستطلاع تقدم بايدن بـ11 نقطة على الرئيس ترامب؛ حيث عبّر 51% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم لبايدن، مقابل 40% للرئيس الجمهوري.

وفي ولاية بنسلفانيا، يتقدم بايدن على ترامب بـ13 نقطة، حيث قال 54% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون للمرشح الديمقراطي، مقابل 41% لصالح ترامب.

ووفق استطلاع آخر أجرته مؤسسة رويترز/ إبسوس، فإن بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا فارق 4 نقاط مئوية، وإن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا، غير أن التقدم يبقى لبايدن بفارق نقطتين مئويتينا.

وأظهر استطلاع لمحطة "سي إن إن" (CNN)، نشر في وقت سابق، تقدم المرشح الديمقراطي مع 57% من الأصوات، مقابل 41% لترامب.


#ترامب
#بايدن
#الانتخابات الأميركية
#مناظرة رئاسية

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ألمانيا قلقة من انتشار خارج عن السيطرة لكورونا
ألمانيا قلقة من انتشار خارج عن السيطرة لكورونا

2020-10-08

على وقع المعارك: أول اجتماع للوساطة الدولية بالنزاع في قره باغ
على وقع المعارك: أول اجتماع للوساطة الدولية بالنزاع في قره باغ

2020-10-08

السلطات المصرية تنفّذ 77 حكما بالإعدام آخر 5 سنوات
السلطات المصرية تنفّذ 77 حكما بالإعدام آخر 5 سنوات

2020-10-08

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

2020-10-07
كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه

كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه

2020-10-07
زوجته خرقت التعليمات: نتنياهو يمدد الإغلاق بتأجيل كابينيت كورونا

زوجته خرقت التعليمات: نتنياهو يمدد الإغلاق بتأجيل كابينيت كورونا

2020-10-07
الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة

الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة

2020-10-07
في تحليل سلوك نتنياهو

في تحليل سلوك نتنياهو

2020-10-07