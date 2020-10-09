لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

لقي 4 أشخاص مصارعهم، مساء يوم الجمعة، إثر انفجار خزان مازوت في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وانفجر خزان المازوت داخل أحد الأفران في منطقة طريق الجديدة في بيروت، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء إن "خزان مازوت انفجر داخل أحد الأفران، في محلة الرفاعي، ساحة أبو شاكر، في منطقة طريق الجديدة، في بيروت، وتسبب في اندلاع حريق".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر"، بأن "حصيلة انفجار الطريق الجديدة: جثتين وعدد من الجرحى"، قبل أن ينشر تغريدة أخرى بـ"ارتفاع عدد الضحايا إلى 4، وعدد من الجرحى"، لم يحددهم.

محاولة إخماد النيران (أ ب)

بدوره، أوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، أن "بعض الأشخاص أصيبوا بحالات الاختناق، وضيق في التنفس، نتيجة تنشق الدخان".

وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 190 وفاة، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

تخليص عالقين (أ ب)

وجاء انفجار الجمعة، بعد يوم واحد من تراجع رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، عن موقفه الرافض للترشّح لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال إنه "مرشّح محتمل" لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت.

وقال الحريري لقناة "إم تي في" المحلية "حكما أنا مرشح"، مضيفا "سعد الحريري لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار".

ومن المزمع أن يجري الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس المقبل، مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.