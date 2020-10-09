  2. محليات
  3. أخبار محلية

6 مصابين في حادث طرق في شارع 57 وسط البلاد

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 11:42

6 مصابين في حادث طرق في شارع 57 وسط البلاد
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة، اليوم، الجمعة، جراء حادث طرق في شارع 57 قرب نتانيا.

ووقع الحادث بين حافلة و3 سيارات، ونقل المصابون إلى مشفى "هيلل يافه" لاستعمال العلاج.

ووصفت جراح 5 من المصابين بالطفيفة، بينما وصفت جراح السادس (64 عامًا) بالمتوسطة.


#حادث طرق
#نتانيا
#شارع 57

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: انخفاض عدد مصابي كورونا في المشافي إلى 37
الناصرة: انخفاض عدد مصابي كورونا في المشافي إلى 37

2020-10-09

بعد أشهر من التقييدات: كفر قاسم مدينة خضراء
بعد أشهر من التقييدات: كفر قاسم مدينة خضراء

2020-10-09

إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق في "تشرتشل" ووادي عارة
إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق في "تشرتشل" ووادي عارة

2020-10-09

الأكثر قراءة

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

2020-10-08
مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

2020-10-08
اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

2020-10-08
تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ

تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ"صفقة سيئة" مع إيران

2020-10-08
الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

2020-10-08