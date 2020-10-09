6 مصابين في حادث طرق في شارع 57 وسط البلاد

أصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة، اليوم، الجمعة، جراء حادث طرق في شارع 57 قرب نتانيا.

ووقع الحادث بين حافلة و3 سيارات، ونقل المصابون إلى مشفى "هيلل يافه" لاستعمال العلاج.

ووصفت جراح 5 من المصابين بالطفيفة، بينما وصفت جراح السادس (64 عامًا) بالمتوسطة.