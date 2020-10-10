القدس المحتلة: 50 إصابة كورونا جديدة اليوم وأمس

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء السبت، عن تسجيل 15 إصابة كورونا جديدة السبت و35 إصابة الجمعة.

وحذر الجبريني من الانخفاض المتواصل بتسجيل عدد الإصابات وذلك لندرة الفحوصات على حد قوله.

وأضاف الجبريني أن "الفحوصات مهمة جدا في المرحلة الحالية حتى نتمكن من تقييم الوضع ونسب الإصابات بشكل دقيق والتأكد من انخفاض نشاط الفيروس".

ورفض الجبريني اعتبار ذلك مؤشرًا لأننا مقبلين على فصلي الخريف والشتاء اللذان قد يعيدان الوضع إلى المربع السابق ومن هنا فالفحوصات هي نقطة الأمان والسلامة والاطمئنان على المواطنين في مدينة القدس.

وقال الجبريني إن "حالات الشفاء بلغت خلال يومين 70 حالة وعليه ينخفض عدد الإصابات النشطة إلى 728".

وناشد الطبيب المقدسيين بعدم الاستهتار ومواصلة الالتزام بكافة التعليمات الصحية وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ومواظبة النظافة والتعقيم.