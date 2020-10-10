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دير الأسد: وفاة رجل إثر إصابته بكورونا

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 19:43

دير الأسد: وفاة رجل إثر إصابته بكورونا
(توضيحية- أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي مساء اليوم السبت، رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المركز الطبي للجليل الغربي (مستشفى نهريا).

وأشار البيان الصادر عن المركز الطبي إلى أن المتوفي كان يعاني من أمراض مزمنة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "اليوم شهد تسجيل 300 إصابة جديدة في المجتمع العربي. موضحة أن الإصابات الجديدة في المجتمع العربي ‘تشكل 7% من إجمالي الإصابات الجديدة في إسرائيل‘".

ولفتت الوزارة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة في المجتمع العربي، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة كانت قد بلغت 30% من مجمل الإصابات المسجلة الشهر الماضي.

وانخفضت نسبة الإصابات النشطة في المجتمع العربي من 15- 16% إلى 7%. وبحسب بيان وزارة الصحة الإسرائيلية فإن عدد البلدات العربية المصنفة على أنها "حمراء" انخفض إلى "6 أو 7 بلدات".


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#فيروس كورونا
#رجل 52 عاما

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