  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 21:10

إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا
د. حنان عشراوي (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة التابعة للمنظمة، عن إصابة رئيسة الدائرة، عشراوي بالفيروس.

وقالت: "وعليه، وعملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات د. حنان عشراوي، وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

ومساء السبت الماضي، نفى مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في بيان صدر عنه، الأنباء التي يتم تداولها حول تراجع صحة عريقات ونقله بطائرة مروحية لاستكمال العلاج في الأردن.

وجاء في البيان المقتضب أنه "لا صحة لكافة الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل الدكتور صائب عريقات إلى للعلاج في الأردن". وأوضح البيان أن عريقات "ما زال يتلقى العلاج في منزله في أريحا وحالته مستقرة".

وكان عريقات قد صرّح الجمعة، بأنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن "الأمور تحت السيطرة".


#حنان عشراوي
#فيروس كورونا
#منظمة التحرير الفلسطينية

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"حماس": موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية
"حماس": موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية

2020-10-11

عودة 8 آلاف غزيّ لأعمالهم إثر فتح المنشآت السياحية
عودة 8 آلاف غزيّ لأعمالهم إثر فتح المنشآت السياحية

2020-10-11

77 يوما من الإضراب.. تظاهرة في أم الفحم نصرة للأسير الأخرس
77 يوما من الإضراب.. تظاهرة في أم الفحم نصرة للأسير الأخرس

2020-10-11

الأكثر قراءة

حريق جبال الناصرة...

حريق جبال الناصرة... "أن تغادر بيتك ثم تعود إليه فتجده حطاما"

2020-10-10
ترامب توقف عن تناول الأدوية.. ويلتقي 2000 شخص اليوم

ترامب توقف عن تناول الأدوية.. ويلتقي 2000 شخص اليوم

2020-10-10
عمليات إخماد حرائق جبال الناصرة مستمرّة.. ولا خطر على السكان

عمليات إخماد حرائق جبال الناصرة مستمرّة.. ولا خطر على السكان

2020-10-10
لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

لبنان: أربعة قتلى جراء انفجار خزان مازوت في بيروت 

2020-10-10
في ظلال الانتفاضة... التعليم العالي لا يحل أزمة مجتمع

في ظلال الانتفاضة... التعليم العالي لا يحل أزمة مجتمع

2020-10-10