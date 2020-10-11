إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

أُصيبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة التابعة للمنظمة، عن إصابة رئيسة الدائرة، عشراوي بالفيروس.

وقالت: "وعليه، وعملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات د. حنان عشراوي، وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

Announcement: We regret to announce that @DrHananAshrawi has tested positive for #COVID__19. We wish a speedy recovery. Here is the official announcement: pic.twitter.com/jnYEq94AQ5 — PLO Department of Public Diplomacy & Policy (@PalestinePDP) October 11, 2020

ومساء السبت الماضي، نفى مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في بيان صدر عنه، الأنباء التي يتم تداولها حول تراجع صحة عريقات ونقله بطائرة مروحية لاستكمال العلاج في الأردن.

وجاء في البيان المقتضب أنه "لا صحة لكافة الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل الدكتور صائب عريقات إلى للعلاج في الأردن". وأوضح البيان أن عريقات "ما زال يتلقى العلاج في منزله في أريحا وحالته مستقرة".

وكان عريقات قد صرّح الجمعة، بأنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن "الأمور تحت السيطرة".