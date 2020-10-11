كوهين: إسرائيل ستعارض بيع طائرات F35 لقطر

قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، لوكالة رويترز اليوم، الأحد، إن إسرائيل ستعارض أي بيع أميركي لطائرات إف -35 لقطر، وذلك ردا على تقرير نشرته الوكالة بأن دولة قطر قدمت طلبا رسميا لشراء هذا الطراز من الطائرات المقاتلة الأكثر تطورا في العالم.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر عن موافقته لبيع طائرات F35 للإمارات في إطار اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات الذي وقعته الأخيرة مع إسرائيل، منتصف الشهر الماضي.

وفيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وافق على بيع هذه الطائرات إلى الإمارات، نفى نتنياهو ذلك في أعقاب المعارضة الشديدة في إسرائيل لهذه الصفقة.

وقال كوهين في تصريحات سابقة إنه "سنعمل ضد أي بيع أسلحة من شأنها الإضرار بالتفوق العسكري النوعي لدولة إسرائيل، بما في ذلك طائرات F35"، معتبرا أن "التفوق الأمني ​​الإسرائيلي في المنطقة مهم ويجب الحفاظ عليه".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مطلع الأسبوع الماضي، أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي طرحوا مشروع قانون يقضي بمنح إسرائيل "فيتو" فعليا من أجل منع بيع أسلحة أميركية إلى دول في الشرق الأوسط.

وقال بيان صحافي حول مشروع القانون إنه "يتطلب من الرئيس التشاور مع الحكومة الإسرائيلية لضمان تسوية المخاوف (بشأن التفوق العسكري النوعي)، عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط"

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الأميركي الحالي يضمن لإسرائيل تفوقًا عسكريًا نوعيًا في الشرق الأوسط، لكن الكونغرس هو صاحب القرار النهائي بإبرام وتنفيذ صفقات الأسلحة، وليس إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن معظم مقدمي مشروع القانون هم نواب ديمقراطيون وبينهم نواب يهود، مثل براد شنايدر وإلين لوريا من فرجينيا، وماكس روز من نيويورك ، وجوش غوتهايمر من نيوجيرسي، وتيد دويتش وديبي واسرمان شولتز من فلوريدا.

وعبر هؤلاء عن قلقهم بعد الكشف عن أنه في موازاة الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي، الذي توسطت فيه إدارة دونالد ترامب، وافقت الأخيرة على صفقة بيغ طائرات F35 للإمارات. كما عبر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة "أيباك" عن تأييده لمشروع القانون الجديد.