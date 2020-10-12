الأحد المقبل: وفد إسرائيلي - أميركي يزور البحرين

يصل وفد إسرائيلي – أميركي مشترك يوم الأحد المقبل إلى البحرين، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليّين.

ونقل الموقع عن المسؤولين أنّ الزيارة تأتي بناءً على طلب البحرين، "التي تريد شروطًا متساوية للعلاقة مع إسرائيل بينها وبين الإمارات"، وستأخذ الرحلة نفس مسار الرحلة الإسرائيلية الأميركيّة إلى الإمارات، أي رحلة مباشرة عبر الأجواء السعوديّة.

ومع ذلك، فإنّ مستوى الوفد الإسرائيلي سيكون أقلّ سياسيًا من الوفد الذي زار الإمارات، فسيرأس الوفد مدير عام وزير الخارجيّة، ألون أوشفيز، والقائم بأعمال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، رونين بيرتس، أمّا الوفد الأميركي فسيرأسه وزير الماليّة ستيف منوشين ومبعوث البيت الأبيض إلى المنطقة، آفي بيركوفيش.

وقال الموقع إن هدف الزيارة هو الدفع باتجاه صياغة اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، وإقامة طواقم عمل لبلورة اتفاقات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران والتعاون العلمي – التكنولوجي في الطب والزراعة والمياه.

وسبق أن زار وفد إسرائيلي البحرين قبل أسبوعين لصياغة اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

وجاء توجّه الوفد الإسرائيلي في أعقاب اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، خلال محادثة هاتفية بينهما.

وأجرى الوفد الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البحرينية وديوان ولي العهد.

ووقع نتنياهو ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف زياني، في واشنطن، الشهر الماضي، على "إعلان سلام"، تضمن صياغات عامة حول العلاقات بين الدولتين. ويتعين على الجانبين، خلال المحادثات في المنامة، صياغة اتفاق مع بنود تفصيلية، تشمل اتفاقيات في مجالات عديدة.