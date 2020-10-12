  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الأحد المقبل: وفد إسرائيلي - أميركي يزور البحرين

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 14:55

الأحد المقبل: وفد إسرائيلي - أميركي يزور البحرين
وزير خارجية البحرين (من اليمين) ونتنياهو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يصل وفد إسرائيلي – أميركي مشترك يوم الأحد المقبل إلى البحرين، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليّين.

ونقل الموقع عن المسؤولين أنّ الزيارة تأتي بناءً على طلب البحرين، "التي تريد شروطًا متساوية للعلاقة مع إسرائيل بينها وبين الإمارات"، وستأخذ الرحلة نفس مسار الرحلة الإسرائيلية الأميركيّة إلى الإمارات، أي رحلة مباشرة عبر الأجواء السعوديّة.

ومع ذلك، فإنّ مستوى الوفد الإسرائيلي سيكون أقلّ سياسيًا من الوفد الذي زار الإمارات، فسيرأس الوفد مدير عام وزير الخارجيّة، ألون أوشفيز، والقائم بأعمال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، رونين بيرتس، أمّا الوفد الأميركي فسيرأسه وزير الماليّة ستيف منوشين ومبعوث البيت الأبيض إلى المنطقة، آفي بيركوفيش.

وقال الموقع إن هدف الزيارة هو الدفع باتجاه صياغة اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، وإقامة طواقم عمل لبلورة اتفاقات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران والتعاون العلمي – التكنولوجي في الطب والزراعة والمياه.

وسبق أن زار وفد إسرائيلي البحرين قبل أسبوعين لصياغة اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

وجاء توجّه الوفد الإسرائيلي في أعقاب اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، خلال محادثة هاتفية بينهما.

وأجرى الوفد الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البحرينية وديوان ولي العهد.

ووقع نتنياهو ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف زياني، في واشنطن، الشهر الماضي، على "إعلان سلام"، تضمن صياغات عامة حول العلاقات بين الدولتين. ويتعين على الجانبين، خلال المحادثات في المنامة، صياغة اتفاق مع بنود تفصيلية، تشمل اتفاقيات في مجالات عديدة.


#إسرائيل
#البحرين
#التطبيع
#الإمارات

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القائمة الحمراء تخلو من البلدات العربية.. وعودة الروضات يوم الأحد
القائمة الحمراء تخلو من البلدات العربية.. وعودة الروضات يوم الأحد

2020-10-12

اتصال هاتفي بين نتنياهو وبن زايد.. ولقاء قريب
اتصال هاتفي بين نتنياهو وبن زايد.. ولقاء قريب

2020-10-12

تقرير إسرائيلي: 90% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع
تقرير إسرائيلي: 90% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع

2020-10-12

الأكثر قراءة

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار مع

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار مع "الكتيبة البدوية"

2020-10-11

"كاحول لافان" يهدد بـ"حكومة بديلة" للإطاحة بنتنياهو

2020-10-11
تمرد ضد نتنياهو: حوانيت تفتح أبوابها خلافا لتعليمات الحكومة

تمرد ضد نتنياهو: حوانيت تفتح أبوابها خلافا لتعليمات الحكومة

2020-10-11
المالية الإسرائيلية تعتزم طرح ميزانية 2021 خلال ديسمبر المقبل

المالية الإسرائيلية تعتزم طرح ميزانية 2021 خلال ديسمبر المقبل

2020-10-11
تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب الله

تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب الله

2020-10-11