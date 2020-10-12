غزة: وفاتان و118 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حالتي وفاة بفيروس كورونا في مستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في موجز تقريرها اليومي لفيروس كورونا في القطاع، بأن "الفلسطيني علاء عبد الكريم السحباني (26 عامًا) من سكان غزة، توفي إثر إصابته بالفيروس، وهو مريض قلب ويعاني من مشاكل في الكلى والرئتين، والغزي عبد الحليم محمد أبو حسين (78 عامًا) من سكان جباليا وهو مريض سرطان".

وأشارت المعطيات إلى أنه "تم إجراء 1525 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أنه تم تسجيل 118 إصابة جديدة بالفيروس".

وأضافت أنه "تم تسجيل 40 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت معطيات الوزارة أن "إجمالي الإصابات بكورونا منذ آذار/ مارس الماضي في القطاع بلغ 4102 إصابة، منها 1686 حالة نشطة، تعافت 2390 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة.