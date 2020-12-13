كورونا بالمجتمع العربي: 22 وفاة و3,677 إصابة جديدة في أسبوع

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، لغاية الساعة 07:00 من صباح اليوم الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 60,801 مصابا، في حين بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 356,015 مصابا. وبهذا ارتفعت نسبة الإصابات في البلدات العربية في النسبة الإجمالية للإصابات في البلاد وبلغت 17.1%.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال نهاية الأسبوع بـ1,753 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي 3,677 إصابة جديدة، وفي المقابل سجلت على مستوى البلاد 10,703 إصابة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية إلى 34.4% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وعلى صعيد البلدات العربية، وخلال فترة الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل الارتفاع الأكبر في عدد الحالات الجديدة في مدينة سخنين مع تسجيل 274 إصابة، في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة في الناصرة 240 إصابة، وفي طمرة 193 إصابة، وفي شفاعمرو 174 إصابة، وفي أم الفحم 144، وكفر كنا 103، وكذلك دالية الكرمل مع تسجيل 102 إصابة جديدة.

ارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية

وحسب الهيئة العربية للطوارئ، استمر الارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغ 6,359 مع تسجيل ارتفاع بلغ 784 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وارتفع عدد الحالات النشطة على مستوى البلاد وبلغ 17,341 مع زيادة بلغت 3,611 عن الأسبوع الذي سبقه. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية، مع تسجيل ارتفاع في البلدات اليهودية، إلى نحو36.7% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

419 وفاة في المجتمع العربي

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 419 وفاة مع تسجيل 22 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ74 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 2,981، وبهذا ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية إلى 14.1% من مجمل عدد الوفيات في البلاد.

وبلغ عدد الحالات الخطرة والخاضعة للعلاج لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية 39 حالة من مجمل 128 حالة، تنضاف إلى ذلك 77 حالة تعرف بالخطرة من مجمل 214 على مستوى البلاد.

29 بلدة عربية في الدائرة الحمراء

يذكر أن 29 بلدة عربية في الدائرة الحمراء وهي: طمرة، سخنين، أبو غوش، البقيعة، ساجور، عبلين، كفر مصر، يافة الناصرة، طرعان، كابول، جلجولية، شعب، سولم، دالية الكرمل، طلعة عارة، يانوح جت، كفر كنا، المشهد، البعنة، البعينة- نجيدات، شفاعمرو، كعبية طباش حجاجرة، جت، كفر قاسم، بسمة، دير الأسد، كفر مندا، دير حنا والرامة، إضافة إلى 23 بلدة في اللون البرتقالي.