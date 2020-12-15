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أم الفحم: استمرار التراجع في مؤشر كورونا

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 09:40

أم الفحم: استمرار التراجع في مؤشر كورونا
محطة فحص كورونا في أم الفحم (تصوير البلدية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكدت بلدية أم الفحم استمرار التراجع في مؤشر كورونا، وأشارت إلى أن العلامة 6.6 صباح اليوم، الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات الجديدة التي شخصت أمس، الإثنين، 4 حالات. عدد الإصابات الفعلية، الآن، هو 226 حالة نشطة. عدد الحالات لكل 10000 مواطن هو 25 إصابة. اللون: برتقالي. العلامة 6.6".

وأضاف أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل، اليوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، لمؤمني عيادات ‘كلاليت’ و’مئوحيدت’. ولمؤمني عيادة ‘مكابي’ الفحوص في مبنى البلدية، يوميا من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولغاية الثالثة والنصف عصرا. الفحوص كافة دون تحويلة طبيب".

محطات فحص كورونا اليوم الثلاثاء

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

طمرة، قاعات الأوبرا 14:00-19:00

كسرى سميع، بيت الشعب وبناية المجلس 09:00-16:00

كفلرمندا، المركز الجماهيري 14:00-19:00

مجد الكروم، المركز الجماهيري 14:00-19:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 10:00-17:00

الرامة، المدرسة التكنولوجية 14:00-20:00

دالية الكرمل، مركز پايس 12:00-19:00

نوف هجليل، نادي "باجنو" الجماهيري 12:00-19:00

زيمر، شارع هارون 3 12:00-19:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية- الشيخ جراح 14:00-20:00

القدس الشرقية- جبل المكبر 13:00-21:00.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#أم الفحم
#محطات فحوص
#بلدات عربية

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