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إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 12:01

إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بفيروس كورونا
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وأثبت فحص (كوفيد-19) إصابة ماكرون بالفيروس، اليوم الخميس، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع ماكرون "للعزل لمدة سبعة أيام".

وذكرت الرئاسة أن ماكرون "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".

وأعلنت الحكومة الفرنسية، أن رئيسها "سيخضع للعزل" بعد مخالطته ماكرون.

وكان ماكرون قد حضر قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، والتقى الأربعاء، رئيس وزراء البرتغال.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين البرتغاليين، بشأن احتمال إصابة رئيس الوزراء بالفيروس.

تفاصيل أوفى فور ورودها....

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#إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بفيروس كورونا

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