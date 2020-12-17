30 وفاة و2149 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة وغزّة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها سجّلت 30 حالة وفاة، و2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أنه تمّ "تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية /الخليل 1، رام الله والبيرة 5، جنين 3، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 1، نابلس 1، ضواحي القدس 1، طوباس 2، بيت لحم 2/، و12 حالة في قطاع غزة".

في إحدى الروضات بغزة (أ ب أ)

ولفتت إلى وجود 132 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 36 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سُجّلت على النحو التالي: الخليل /153/، جنين /179/، نابلس /194/، طولكرم /76/، رام الله والبيرة /208/، سلفيت /45/، قلقيلية /57/، طوباس /22/، بيت لحم /100/، ضواحي القدس /89/، أريحا والأغوار /10/، قطاع غزة /1015/".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: الخليل /271/، جنين /132/، نابلس /255/، طولكرم /91/، سلفيت /23/، طوباس /37/، رام الله والبيرة /192/، قلقيلية /30/، بيت لحم /232/، أريحا/19/"، قطاع غزة /797/".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس؛ "بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

(أ ب أ)

وكان منسق مرضى "كورونا" للأسرّة في الضفة الغربية المحتلّة، عنان راشد، قد ذكر في وقت سابق اليوم، أنه من المتوقع أن تصل نسبة المرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذين يحتاجون إلى دخول المشافي، إلى نسبة تتراوح ما بين 15– 20%.

وأفاد راشد بأن 3-6% سيحتاجون للعناية المكثفة.

وقال راشد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إنه كلما ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس زادت نسبة الإشغال والاكتظاظ في المشافي، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ارتفاع نسبة الإصابات مع بداية الموجة الثالثة.