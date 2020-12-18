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باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 20:09

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قتل شابان وأصيب آخران بجراح بالغة الخطورة، اليوم، الجمعة، إثر جريمتي إطلاق نار داخل باقة الغربية وعند أحد مداخلها.

الجريمة الأولى: وقعت في مركز المدينة، حيث دخل مسلّح إلى متجر الشاب وأطق النار عليه، وذكرت مصادر طبيّة أنّ الشاب نقل لتلقي العلاج في مشفى هيلل يافه، وهو يخضع لأجهزة التنفّس الصناعي.

أمّا الجريمة الثانية، فوقعت لاحقًا أثناء نقل المصاب إلى المشفى، عند مدخل المدينة من جهة شارع 9، وقتل فيها شابان كانا يستقلان سيارة كانت تسير خلف الإسعاف، وأصيب ثالث بجراح بالغة الخطورة، كان يجلس في المقعد الخلفي.

والقتيلان في العشرينيّات والستينيّات من عمريهما.

وذكر شهود عيان أن سيارة الإسعاف تعرّضت لإطلاق نار أيضًا.

وبيّن شريط فيديو من شارع 9 الشابين وهما ينزفان وقد فارقا الحياة داخل سيارتهما، يعتذر موقع "عرب ٤٨" عن نشره، لما فيه من مشاهد قاسية.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات جريمتي إطلاق النار.

97 قتيلا عربيًا منذ بداية العام

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الشابين، مساء الجمعة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 97، بينهم 16 امرأة. يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باقة الغربية
#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

باقة الغربية: قتيلان ومصابان في جريمتي إطلاق نار

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