عيلوط: مصرع طفل في حادث دهس

لقي طفل (عام ونصف) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في قرية عيلوط، صباح اليوم الجمعة.

وجاء في بيان للشرطة، أن "الحادث نجم عن تعرض الضحية للدهس تحت عجلات سيارة خصوصية قادها جد الطفل إلى الخلف، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته في المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من المعطيات الأخيرة التي نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أمس الخميس، أن 289 شخصا بينهم 95 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا ووفقا للمعطيات نفسها، فإن 80 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري.