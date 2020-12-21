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مصرع مستوطن في مطاردة بوليسية إثر اعتدائه على فلسطينيين

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 18:20

مصرع مستوطن في مطاردة بوليسية إثر اعتدائه على فلسطينيين
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي مستوطن (17 عاما) مصرعه وأصيب أربعة آخرون، في حادث طرق وقع خلال مطاردة بوليسية مع عناصر من "الوحدة المركزية" (وحدة التحقيقات والاستخبارات - يمار)، إثر إلقائهم الحجارة على السيارات الفلسطينية الخاصة في منطقة رام الله.

وانقلبت سيارة المستوطنين خلال المطاردة البوليسية، وسط اتهام عناصر وحدة "يمار" بالاصطدام بهم عمدا من الخلف. وقررت وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش)، فتح تحقيق في الحادثة.

يذكر أن المستوطنين من سكان مستوطنة "بات عاين" الواقعة جنوب غرب محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة والمقامة على أراضي قرية خربة بيت زكريا،

وعُلم أن المعتدين ينتمون لـ"شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) إلى أن ادعاءات المستوطنين بأن عناصر الشرطة اصطدمت بهم عمدا من الخلف، باطل، إذ تعرضت السيارة إلى أضرار من النطقة الأمامية، وأن الأضرار الخلفية حصلت نتيجة انقلابها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستوطن
#بيت لحم
#رام الله
#مستوطنة "بات عاين"

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