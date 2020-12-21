كورونا: وفاة امرأة بعد زوجها من الطيبة الزعبية وامرأتين من كفر كنا وسخنين

توفيت امرأتان من كفر كنا وسخنين تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا، وتوفيت امرأة بعد وفاة زوجها بيوم، من الطيبة الزعبية، تأثرا بكورونا، فيما استمر الارتفاع بعدد الإصابات بالعدوى في المجتمع العربي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي التفاصيل، أفادت الناطقة بلسان مستشفى "بادا بوريا- طبرية"، صباح اليوم الإثنين، أنه "في القسم المخصص لعلاج مرضى كورونا، يتلقى 13 مصابًا العلاج، وحالتهم الصحية: 6 حرجة و4 بحالة خطيرة وإصابة بحالة متوسطة و2 بحالة طفيفة. في الأمس توفيت مسنة (85 عامًا) من سكان كفر كنا مع أمراض مسبقة".

وأعلن المركز الطبي للجليل في نهريا، وفاة امرأة (59 عاما) من سخنين في قسم كورونا، الليلة الماضية.

وأفاد المستشفى أن المرأة عانت من أمراض مزمنة وكانت تحت التنفس الاصطناعي، في الأيام الأخيرة.

الطيبة الزعبية: وفاة امرأة بعد زوجها بيوم تأثرا بكورونا

المرحومان ابتهال ووائل زعبي

فجعت قرية الطيبة الزعبية في منطقة مرج ابن عامر، صباح اليوم الإثنين، بوفاة المرحومة ابتهال ماجد رشيد زعبي، زوجة المرحوم وائل محمد زعبي الذي توفي، يوم أمس الأحد.

وجاءت وفاة الزوجة بعد يوم واحد من وفاة زوجها تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا.

أم الفحم: غدا الثلاثاء افتتاح مركز تطعيمات

يفتتح، غدا الثلاثاء، مركز تطعيمات لوائي لمنطقة أم الفحم ووادي عارة، وذلك في قاعات مركز العلوم والتكنولوجيا - حي العيون، إذ سيعمل المركز يومياً منذ الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً.

وصرحت بلدية أم الفحم أن "التطعيمات في المرحلة الأولى ستكون للمسنين من جيل 60 عاما فما فوق، صناديق المرضى المشاركة في التطعيمات هي ‘كلاليت’ و’مئوحيدت’ و’مكابي’. المطلوب بداية أن يبدأ المسنون والمسنات بالاتصال بصناديق المرضى وحجز دور لهم للتطعيم. المركز يقام بالتعاون والمشاركة ما بين وزارة الصحة، الجبهة الداخلية، بلدية أم الفحم، صناديق المرضى".

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد الإصابات الفعلية النشطة، الآن، في أم الفحم 218 حالة. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 27 إصابة. اللون: برتقالي. العلامة 6.2".

وأضاف أن "اليوم الإثنين، لا توجد محطة فحوص في أم الفحم. يمكن التوجه لمحطة الفحص القريبة في قرية مصمص (ساحة مسجد خالد بن الوليد) منذ الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السابعة مساءً، دون حاجة لتحويلة طبيب، ولكافة العيادات".

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 376359 حتى الساعة 06:52 من صباح اليوم الإثنين، بينهم 3101 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 456 وصفت حالتهم خطيرة و117 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 24992".

محطات فحص كورونا اليوم الإثنين

تُقام محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين.

وأضافت أنه ستُجرى الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن نِقَاط الفحص في البلدات العربية ستكون مفتوحة حسب البرنامَج التالي:

شعب، مركز الشبيبة 11:00-18:00

عيلبون، المركز الجماهيري 14:00-17:00

فسوطة، المركز الجماهيري 14:00-19:00

بيت جن، المدرسة "ج" 14:00-19:00

المغار، المدرسة الإعدادية حي المنصورة 11:00-19:00

سخنين، مدرسة ابن خلدون 12:00-15:00

سخنين، حارة النجاح 14:00-19:00

عرابة، مدرسة الزهراء 16:30-20:00

عرابة، مدرسة البخاري الشاملة 12:00-19:00

البعينة نجيدات، مدرسة الزيتون 14:00-19:00

دير حنا، المركز الجماهيري 14:00-19:00

ساجور، المركز الجماهيري 14:00-19:00

طمرة، المركز الجماهيري 10:00-16:00

دالية الكرمل، مركز پايس 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

المشهد، بيت المسنين 12:00-19:00

كفر كنا، المركز الجماهيري 12:00-19:00

الكعبية، المركز الجماهيري 12:00-19:00

باقة الغربية، مركز الديوان 12:00-19:00

بسمة، ملعب برطعة 12:00-19:00

طلعة عارة، مسجد خالد بن الوليد- مصمص 12:00-19:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية، الشيخ جراح 13:00-20:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00.