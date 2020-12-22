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المغرب توقع اتفاق التطبيع مع إسرائيل: تبدال ممثليات دبلوماسية خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 21:40

المغرب توقع اتفاق التطبيع مع إسرائيل: تبدال ممثليات دبلوماسية خلال أسبوعين
عرب ٤٨

وقعت المغرب، مساء الثلاثاء، على اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في القصر الملكي في الرباط، بمشاركة أعضاء الوفد الأميركي - الإسرائيلي، الذي يترأسه مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر.

وشملت المعاهدات الموقعة بين الطرفين، اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والمالية والطيران المدني والسياحة والموارد المائية، كما تم الاتفاق تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، في عضون أسبوعين.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية لتجديد العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية الموارد المائية (تزويد المغرب بتقنيات تحلية المياه)، واتفاقية صحية وأخرى مالية.

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