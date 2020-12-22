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استطلاع: ساعر يقلص الفارق الشخصي مع نتنياهو

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 20:09

استطلاع: ساعر يقلص الفارق الشخصي مع نتنياهو
عرب ٤٨

قلّص المنشقّ عن الليكود، غدعون ساعر، الفارق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجرته القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، ونشر مساء اليوم، الثلاثاء.

وبيّن الاستطلاع محافظة الليكود على تصدره في انتخابات تجرى اليوم، فيما حل حزب ساعر الجديد، "تيكفا حدشا"، ثانيا. وجاءت النتائج على النحو الآتي: الليكود - 28 مقعدًا؛ "تيكفا حدشا" - 20؛ "يمينا" - 15؛ "يش عتيد" - 13؛ القائمة المشتركة - 11؛ "شاس" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 7؛ "كاحول لافان" - 6؛ "يسرائيل بيتينو" - 6؛ "ميرتس" - 6 مقاعد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


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