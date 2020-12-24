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إصابة حرجة لعامل سقط من علو بالطيبة

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 15:18

إصابة حرجة لعامل سقط من علو بالطيبة
منظر عام بالطيبة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (60 عاما) إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بمدينة الطيبة، بعد ظهر اليوم الخميس، ووصفت حالته بأنها حرجة.

وقدمت طواقم طبية تابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، وسط عمليات إنعاش.

وقال المضمد أمير مصري إنه "عند وصولنا إلى مكان الحادث وجدنا العامل المصاب، وهو فاقد للوعي، من جراء سقوطه من علو عدة أمتار. باشرنا بإجراء فحوص طبية له، وكان فاقدا للنبض والتنفس وفورا بدأنا بإجراء عمليات إنعاش، ثم نقلناه إلى المستشفى بسيارة الإسعاف المكثف، وهو يخضع لعمليات الإنعاش".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى).

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 63 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث العمل
#الطيبة
#عمال
#ورش بناء

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