الشاباك يعتقل أسيرا محررا بشبهة ضلوعه بقتل مستوطنة الإثنين الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، أسيرا محررا فلسطينيا (20 عاما) من منطقة جنين بشبهة الضلوع في مقتل المستوطنة إستير هورغن، من مستوطنة "تل منشيه"، والتي عُثر على جثتها في غابة أم الريحان، يوم الإثنين الماضي. ويحقق الشاباك في هذه الأثناء مع المعتقل الفلسطيني.

وكانت هورغن قد خرجت ظهر يوم الأحد الماضي للتنزه في منطقة الغابة ولم تعد إلى بيتها. وقال الشرطة أن الاشتباه المركزي هو أنها قُتلت، على خلفية قومية على ما يبدو، فيما يحقق الشاباك في هذه الواقعة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المعتقل نفذ العملية لوحده وليس من خلال تنظيم، فيما ذكرت تقارير أنه تم اعتقال عدد من الأشهاص بشبهة مساعدته على الاختباء بعد العملية.

ووصل بلاغ إلى خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" حول العثور على الجثة قبيل فجر الإثنين، بعد أن كانت مفقودة لعدة ساعات، وتوجد علامات عنف على رأس الجثة.

ووصلت قوات من الجيش الإسرائيلي وقوات من الشرطة إلى مكان العثور على الجثة، إضافة إلى أفراد وحدة التشخيص الجنائي.

وقال بيان للشرطة إن "أفراد شرطة ومتطوعي وحدة الإنقاذ التابعة للشرطة أجروا عمليات بحث عن المفقودة من سكان السامرة، خلال الليل، وبعد ورود بلاغ من عائلتها حول غيابها. وعثرت القوات على المفقودة قبيل فجر اليوم في منطقة السامرة وكانت قد فارقت الحياة وعلامات عنف على جثتها. واستدعي محققو الشرطة والتشخيص الجنائي إلى المكان وبدأوا بجمع قرائن وتنفيذ عمليات تحقيق".